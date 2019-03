La verdadera historia de La Polaca, la prostituta feminista que interpreta la China Suárez en ATAV

La espera llegó a su fin, Argentina, tierra de amor y venganza se estrenó en eltrece e impactó a los televidentes. La historia de cada uno de sus personajes es súper interesante y la trama apasionante. Una de las protagonistas, la China Suárez, interpreta a una valiente mujer feminista alias "la Polaca".

El personaje de Eugenia está basado en hechos reales, la mujer existó y su verdadero nombre era Ruchla Laja Liberman. Ucraniana de procedencia, se instaló en Polonia durante la adolescencia y a los 24 años llegó a Buenos Aires. Aquí, su nombre resultaba muy difícil y decidieron anotarla como Raquel, pero sus seres queridos la apodaron "la Polaca".

En la novela, a Raquel se la recuerda como una de las primeras feministas que luchó contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual. La historia que hoy encarna la China ya fue contada en los libros de historia, pero no es tan romántica. En ATAV, ni bien llega a la Argentina con un matrimonio arreglado y la esperanza de salir de la pobreza, queda atrapada en un prostíbulo y hará lo imposible por escaparse.

El investigador de la Biblioteca Nacional, José Luis Scarsi, le contó a Clarín que la historia que se ve en la ficción es real pero que tiene sus matices ficcionales. Gracias a la afamada Raquel se aprobó la ley de 1936 de "cierre de prostíbulos". Si bien la mujer logró que la Justicia la escuchara, según José Luis, ella primero tuvo la intención de convertirse en una madama y no le interesaba realmente ponerle fin a la trata. "Desde lo histórico tengo mis objeciones, pero desde la ficción ninguna. No me parece mal que los autores se queden con la versión romántica, que no es inventada, es lo que ella declaró para proteger a sus hijos. Dijo que vino engañada y que fue obligada a prostituirse. Mintió".

Más allá de que nunca estuvieron claras las verdaderas intenciones de Raquel, la joven logró exponer públicamente a la red gracias a una de las primeras explosiones mediáticas de la década del 30. La condena social hizo que el caso llegara a la Justicia. Una historia apasionante que merece ser contada.