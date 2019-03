Ulises Bueno se alejó (por un tiempo) de la música y disfruta de su nueva vida: deporte y relax al aire libre

Más de una vez, Ulises Bueno habló con sinceridad de sus adicciones y relató que lucha todos los días por superarlas definitivamente. Le resultaba muy difícil generar un cambio de hábito mientras estaba en el mundo de la música: los shows y las giras no le permitían tener una cotidianidad más ordenada. Por eso, decidió alejarse por un tiempo de los escenarios.

Para que sus fanáticos no se preocuparan, Ulises compartió un video en Instagram explicándoles por qué necesita ponerle un freno a su vertiginosa carrera: "No estoy padeciendo ningún tipo de enfermedad, estoy muy bien de salud. Me corté el pelo y me afeité la barba porque estoy emprendiendo una nueva etapa en mi vida, quiero fortalecer la relación con mi hija y estar con mi familia. En estos últimos dos años trabajé mucho y necesito un tiempo para descansar un poco, reencontrarme conmigo mismo. Quiero fortalecer mi salud y tener un poco de paz".

Ahora, Ulises disfruta de su tiempo de ocio realizando deportes al aire libre y juntándose con amigos. Muy feliz por estar aprovechando al máximo esta nueva etapa rodeado de sus seres queridos, compartió varias fotos de estos últimos días de plenitud. "Haciendo un poco de bici", escribió junto a una imagen en la que se lo ve vestido de ciclista. Fanático de las motos, también apostó a otro deporte que le gusta mucho: "Y después de tanto tiempo, pude volver a hacer motocross con mi hermano y los chicos".

¡Otra vida!