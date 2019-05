El tweet "autobombo" de Rial tras su conflicto con América: "Ayer Intrusos…"

"Ayer con 3.8 @Intrusos fue lo más visto del canal. Lo importante es cómo la gente viene a buscar el programa. La levantada es fantástica. Gran remada diaria. ¡Gracias por esa lealtad desde hace 19 años!", escribió exultante Jorge Rial en Twitter.

Este "autobombo" de Rial no es para leer como un gesto aislado, ya que se da días después de que el conductor hiciera un descargo contra las autoridades de América. El líder de Intrusos las consideró "instigadoras" de su pelea con Luis Ventura, presidente de Aptra.

"Sé que están haciendo personal el enfrentamiento con Aptra. Por lo menos es lo que me llega, versiones, cosas agitadas desde adentro de este canal además. Esto es una locura absoluta. Después nos piden a los conductores que hagamos las cosas bien", expresó al aire en su ciclo.

"Somos muy poquitos los que llegamos a esta altura, con esta trayectoria, siendo siempre líderes en el canal. Siempre somos el programa líder (en rating) del canal América. Siempre". G-plus

Y continuó: "Que desde tu propio canal te agiten esto, no dan ganas de quedarse en un lugar hostil. Te da muchas más ganas de quedarse en casa. ¿Para qué voy a ir a un lugar donde me maltratan y hablan de mi? Hay lugares donde me tratan mejor que acá, en América".

"Vivo hace 20 años de un programa que conduzco y que inventé yo. Somos muy poquitos los que llegamos a esta altura, con esta trayectoria, siendo siempre líderes en el canal. Siempre somos el programa líder (en rating) del canal América. Siempre", cerró.

La queja en vivo de Rial hizo reaccionar a Moria Casán quien, fiel a su estilo, se expresó esta semana con un tweet irónico luego de referirse a Intrusos como 'el programa del mediodía': "¿Cómo voy a ningunear al líder de @AmericaTV? Que es el único que hace rating y todos los demás son mediocres, asnos y burros...".

