El tierno posteo que Morena Rial le dedicó a su bebé, a dos semanas de dar a luz: "Te estamos esperando"

Por estos días, Morena Rial vive un feliz presente junto a su novio, Facundo Ambrosoni, y atraviesa horas claves en su vida. La joven está a punto de cumplir su mayor deseo: convertirse en mamá. Junto al joven futbolista, formará la familia con la que siempre soñó. Desde que anunció que estaba embarazada, More comenzó a compartir cada momento de su dulce espera con sus seguidores. Ahora, a dos semanas de dar a luz, se mostró muy emocionada.

La hija de Jorge Rial compartió a través de su Instagram las fotos de la última ecografía para mostrar cuánto creció el bebé que está en camino, Francesco Benicio. Junto a las imágenes, le dedicó tiernas palabras y confesó que está muy ansiosa por conocerlo.

"Estás tan grande y hermoso, mi amor. Te estamos esperando con alegría y ansisas. Me encanta ver el amor que te dan antes de que nazcas. Ya faltan 15 días para las 40 semanas, te esperamos antes o en fecha, mi amor. Te amamos con tu papá, ese corazoncito me mata de amor", escribió More. Después, también le dedicó un mensaje a Facundo: "Te amamos, papi".

¡Ya llega!