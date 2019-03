El significativo posteo de Sol Pérez, tras una nueva decepción amorosa: separación ¡y una picante indirecta!

En más de una oportunidad, Sol Pérez dejó muy en claro que no siente que el amor sea una prioridad en su vida. Está centrada únicamente en el trabajo, no tiene tiempo para apostar al romance. Sin embargo, tras jugar a las escondidas durante varias semanas, la vedette sorprendió a todos al presentar a su novio en el cumpleaños de Florencia de la Ve.

Muy contenta, se divirtió en la reunión junto a su chico: Rodolfo Parato. Sin embargo, a 48 horas de la presentación oficial, le gritó al mundo que está nuevamente soltera. ¿El motivo? No terminaron de entenderse. "Pasó una situación que no me gustó y lo borré de todos lados”, reveló en diálogo con Involucrados.

Soltera y feliz, la modelo compartió una sensual foto luciendo una bikini plateada y expresó su sentir. ¿Cómo? Tirándole un palito a su ex y citando una reconocida frase de Frida Kahlo: "Escoge una persona que te mire como si quizás fueras magia”.

Escoge a quien te mire como si fueras magia pic.twitter.com/qRo4bTQoo7 — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 4 de marzo de 2019

¡No pudo ser!