Hay historias de amor que son para toda la vida y así es la de Sergio Lapegüe (54) y su esposa Silvina, que recientemente celebraron 27 años de casados. "Le agradezco a Bochi por sostenerme y bancarme, es difícil estar al lado de una persona como yo", declaró el periodista, en referencia a las complicaciones y obligaciones de los horarios de su trabajo.

Se conocen hace 30 años; vivían a unas pocas cuadras e iban al mismo colegio, pero nunca se habían cruzado, hasta que el flechazo se dio y no se separaron nunca más: "Ella fue mi primera novia. Nos casamos muy jóvenes, en 1992", contó el conductor de, el noticiero mañanero de, en una entrevista en revista

Cuando se conocieron, él era productor y entraba a trabajar a la radio a las 5 de la mañana; con lo cual los horarios cambiados eran parte de la dinámica: "Cuando volvía a verla a la mañana, ella recién se despertaba, pero yo todavía no me había acostado". Según cuenta Lapegüe, sus horarios complicados le hicieron perder fiestas de cumpleaños, actos escolares y demás eventos en familia: "Tengo que hacer un mea culpa", dice. Y agrega: "Nos amamos mucho y eso lo hace mucho más fácil. No podría haber tenido el crecimiento, el éxito y el desarrollo que logré sin el apoyo de Bochi".