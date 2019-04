Tras haberse separado de la madre de su hijo, Soledad Fandiño, eligió no volver a mostrarse públicamente con otra mujer. Todo cambió cuando René "Residente" Pérez conoció a una bella modelo, Kasia Mónica. Ni bien se pusieron de novios, él la presento y le dedicó un tierno mensaje a través de Instagram.

La joven cumplió años y el cantante aprovechó la oportunidad para expresarle sus sentimientos públicamente. Posteó una tierna foto besándola y le dedicó amorosas palabras que conmovieron a sus seguidores: "Los momentos son del día que se estira, de tu piel cuando me mira, de tus ojos que me tocan, de los besos que se besan hasta que se acaben nuestras bocas. ¡Feliz cumple!".

Muy contento por su presente sentimental, Residente les contó a sus seguidores que se lleva súper bien con su nuva novia. "No solo me trata bien, sino que me da paz", declaró y agregó que gracias a su plena cotidianidad podrá sacar su nuevo disco "mas rápido".

¡Vivan los novios!