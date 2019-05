La polémica estalló cuando Federico Bal se refirió en diálogo con Teleshow a la situación económica de la Argentina. "Fui al chino el otro día a comprar una crema de enjuague, compré tres aguas y gasté 500 pesos. La gente tal vez del otro lado dice 'ah, está en la tele, gana millonadas'. Y yo no gano millonadas. Muchas veces, me cuesta llegar a fin de mes. Y le pasa a la gente del otro lado. Hago las cuentas y no me puedo dar un lujo. Hoy no puedo irme de vacaciones", había declarado.

Lo que parecía ser una entrevista más, puso a Fede en el centro de la escena y generó todo tipo de repercusiones. Cuando parecía que las críticas negativas ya no seguirían siendo las protagonistas, Nazarena Vélez hizo referencia a sus dichos y se mostró muy picante en El Show del Espectáculo, el programa que conduce Ulises Jaitt en Radio Urbana. "¿Qué me importa lo que dijo? Me importa un sorongo. Me chupa un huevo", lanzó Naza, sin vueltas.

Antes de cerrar, la actriz aclaró por qué no quiso cruzarse nunca más con el ex de su hija,. "No tenía ganas de hacer algo porque no quería ir presa. No soy una mina agresiva. No quiero cruzarme a alguien que agredió a mis hijos por mí y por la otra persona, porque no sé cómo reaccionaría. Capaz te encaro o cruzo de vereda", finalizó picante.

