Cada vez que da una nota, Anita Pauls se pone en el centro de la escena. La joven se muestra auténtica y poco le importa el qué dirán, provoca con sus declaraciones y se divierte siendo la protagonista de la noticia. En diálogo con la revista Paparazzi, la actriz reveló que tomó ayahuasca y descubrió "un universo diferente".

Al enterarse de que Anita había probado la tradicional bebita indígena -que es alucinógena y es utilizada por los chamanes en rituales- su mamá, Mirta Busnelli, contó que buscó información al respecto. ¿Le preocupa que su hija la consuma?

"Cada tanto se reúne y hace esa experiencia con otra gente. Al principio, estaba asustada y no sabía que peligro corría. Pero cada vez que venía de ahí estaba muy bien, yo la probaría", comenzó diciendo la actriz en diálogo con la revista Pronto.

"Cada tanto se reúne y hace esa experiencia con otra gente. Al principio, estaba asustada y no sabía que peligro corría". G-plus

Sincera, Mirta contó por qué cambió de opinión y ahora no la inquieta que su hija forme parte de esos rituales. "Averigüé y no es para nada nociva. Googleala y vas a ver", agregó. ¿Por qué Busnelli todavía no se animó a probar la ayahuasca? "Hay que estar preparado para hacer ese ritual, a lo mejor te produce un mambo que te descoloca psicológicamente. Te juro que la probaría, pero no lo hago porque no estoy en condiciones de hacerlo. A veces la gente vomita un poco. Me dan miedo las cosas digestivas", cerró.

"Hay que estar preparado para hacer ese ritual, alomejor te produce un mambo que te descoloca psicológicamente. No lo hago porque no estoy en condiciones". G-plus

¿Se animará?