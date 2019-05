La reacción de Emilia Clarke al ¿desliz? que enloqueció a los fanáticos de Game of Thrones

Si el vaso de café de Starbucks que se coló en el capítulo de Game of Thrones fue un error o la publicidad encubierta más cara de la historia de la televisón, nunca lo sabremos. Lo cierto es que hasta Emilia Clarke, protagonista de la escena tan comentada, se sumó a las repercusiones desde su cuenta de Instagram, donde compartió una foto con compañeros de elenco en la que se la ve con un vaso de la misma cadena de café.

"¿Acabo de encontrar la verdad aquí? La portadora del vaso no bebe té de Starbucks", aseguró la actriz británica, que además añadió que la presencia de Jason Momoa en la foto no significa el regreso de Khal Drogo a GOT. "Esto no es un spoiler, es solo un vagabundo perdido que vuelve casa por una taza en mitad de una filmación. Jason Momoa, sos tan 'fuego' que me volvés el cabello azul", expresó.

"¿Acabo de encontrar la verdad aquí? La portadora del vaso no bebe té de Starbucks". G-plus

El detalle que se volvió viral pudo verse durante el capítulo El último Stark, donde en el minuto 17 los fanáticos se descolocaron con un icónico vaso plástico de café de la famosa compañía, apoyado sobre una mesa de madera delante de Daenerys.