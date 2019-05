A cuatro años de la escandalosa tarde en la que se enteró que no era el papá biológico de Ian, Ariel Diwan regresó a la pantalla chica y contó que anhela volver a tener contacto con el hijo de su ex, Gisela Bernal. La mamá del nene, luego de que el empresario se enterara de la verdad, se contactó con Francisco Delgado, quien resultó ser el padre biológico de niño. Si bien intentaron tener una buena relación por Ian, no lo lograron del todo.

Luego de que Diwan compartiera sus más profundos sentimientos en la televisión, Francisco le dedicó a la mamá de Elena, su otra hija, un tierno mensaje en Instagram. El exparticipante de GH le regaló a Barbie Silenzi amorosas palabras y le agradeció por estar siempre firme junto a su hija, a pesar de que en el pasado él no se manejó como debía.

¿Cuál fue la respuesta de Bernal ante las declaraciones de Diwan y las paces entre Delgado y Silenzi? Una profunda ¡y picante! reflexión que replicó en sus redes sociales: "Hace rato que dejaron de afectarme muchas cosas, y aunque tengo motivos de sobra para tapar muchas bocas, elijo mi paz. No me quedan dudas de que algunas personas hablan por hablar, otros por aparentar y, ante tanta estupidez, lo mejor es callar”.

Además, compartió una foto con Ian, le dedicó sentidas palabras y dejó muy en claro que, a pesar de lo que digan, ellos están felices y unidos. "Siempre JUNTOS. A cada paso, en cada obstáculo, en cada prueba siempre estás ahí para hacerme ver la mejor parte de la vida. Gracias por esos abrazos infinitos y esas sonrisas encantadoras. Gracias por esos ojitos de cielo que lo iluminan todo. Gracias por llenarme de besos hasta estallar de risa. Cada segundo de mi vida vale la pena si lo comparto con vos, mi niñito soñado”, escribió.

Clarito, clarito...