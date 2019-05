Felices y a pocos meses de blanquear su romance, Oscar Gonzáles Oro (67) y su novio, Mauro Francisco (34), se animaron a compartir detalles íntimos de su vida privada a revista Gente. "El Negro es más apasionado que yo", aseguró el joven actor y productor, quien, junto al periodista convive varios días de la semana en sus respectivos departamentos de Las Lomas de San Isidro y Las Cañitas.

"Tenemos una muy buena relación, en todo sentido. Sexualmente somos compatibles. Nos gustamos, nos deseamos. Pancho me fascina, me encanta como hombre". G-plus

Sincero, González Oro aclaró que al principio la tuvo que "remar en dulce de leche" con Mauro. "En Punta del Este le dije que quería ser su pareja. Me contestó que no estaba en condiciones. Ahí empecé a insistir hasta que lo convencí. Lo jodía... Le decía 'no me lo vas a decir nunca, pero te estás enamorando. Ya no podés vivir sin mí'. Se lo decía en broma, hasta que hace poco me dijo 'te amo' (se emociona). Yo, en cambio, se lo repito cada diez minutos", contó.

Si bien a ninguno le importa la diferencia de edad, el Negro reveló: "Nunca me pasó llorar de amor, teniendo la edad y la experiencia que tengo. Panchito sabe que lo logra cuando se le canta el c… Un día le dije que me gustaría tener veinte años menos, para disfrutarlo más. No sé cuánto voy a vivir, pero hay más posibilidades de que yo me vaya antes".

Hoy comparten un futuro lleno de planes: "Yo me casaría ya, mañana si quiere. Lo amo como nunca a nadie", dice Oscar. Y su novio agrega: "También lo amo, pero creo que él lo propone porque sabe que yo prefiero esperar. Si le llego a contestar que sí, se c… todo y arruga. La segunda vez que salimos fuimos a Punta y me dijo que se quería casar y adoptar, o subrogar un vientre. Yo no entendía nada. Pero él es así. Hasta le puso nombre a nuestra futura hija: Catalina".

"Me enamoré, pel…, y vos también, pero por supuesto que me gustaría subrogar un vientre para volver a ser padre, de una nena esta vez. También soy consciente de que estoy grande y la responsabilidad le quedaría a Pancho. Veremos…", concluyó el conductor.