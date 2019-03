Es una de las modelos más bellas y reconocidas de la Argentina, y Nicole Neumann (38) sigue pisando fuerte en el mundo de la moda. Si bien protagoniza producciones de fotos subidas de tono y la rompe en las pasarelas, también logró posicionarse en el mundo de la pantalla chica. Su protagonismo en la televisión hizo que ganara más popularidad y se acercara al público.

"Engordé 23, 17 y 18 kilos, y juro que el secreto no es más que la alimentación sana" G-plus

La modelo comenzó a mostrarse más activa en Instagram, expresa su sentir y comaprte sus opiniones a través de las redes sociales. En esta oportunidad, sorprendió a sus seguidoras con varios consejitos de belleza que valen oro.

La modelo reveló cómo hizo para volver a ponerse en forma tras haber dado a luz a sus tres hijas: Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (4): "Después de 3 embarazos, en los que engordé 23, 17 y 18 kilos, juro que el secreto no es más que una alimentación sana y balanceada. No tiene que ver con la cantidad, lo que importa es la calidad. Es importante la constancia (de 3 veces por semana), podés buscar actividades variadas que te gusten... Yo elijo un mix de functional training, baile y yoga. También, podés caminar o correr por el parque, la idea es no aburrirse, ¡cuidarte es quererte!".

Antes de cerrar, Nicole les regaló a sus seguidoras un último consejito que marcó un antes y un después en su figura tras haber dado a luz por tercera vez: "Cuando salí de dar a luz, usé un mes seguido la faja. Me ayudó muchísimo a que mis órganos y músculos volvieran a su lugar".

¡La tiene clara!