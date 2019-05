Morena Rial y Charlotte Caniggia, súper compinches: selfies en el backstage del Súper Bailando

Entusiasmada, Charlotte Caniggia volvió a ShowMatch. Con una actitud súper segura y divertida, debutó en la pista del Súper Bailando 2019. El jurado se sorprendió al verla bailar ya que lo hizo realmente muy bien. Si bien su desempeño fue muy bueno, no fue lo que más llamó la atención.

Todos se sorprendieron al ver la performance de Charlotte, pero mucho más al notar su buena onda con una de las invitadas de lujo: Morena Rial. La hija de Jorge Rial visitó el programa de Marcelo Tinelli junto a su pareja, Facundo Ambrosioni, y el hjo que tienen juntos: Francesco Benicio.

More le hizo el aguante a Charlotte y disfrutó de su coreografía. Cuando las cámaras no las estaban enfocando, las chicas se mostraron juntas. Se sacaron divertidas selfies, charlaron y rieron a carcajadas ante la vista de todos. Feliz por la visita de Morena, Marcelo no dudó en proponerle, cuando ella lo desee, formar parte del Bailando. ¿Se animará?

¡Una amistad que pisa fuerte!