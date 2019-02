El conflicto entre Mauro Icardi con el Inter por el manejo de su mediatísima representante, Wanda Nara, con el club puso a la pareja en el centro de la escena. El exmarido de la botinera, Maxi López, opinó sobre la complicada situación del futbolista con el equipo italiano. Fiel a su estilo, aprovechó la oportunidad para fulminar a su ex.

Más de una vez, Wanda se quejó públicamente de la poca relación que Maxi tiene con los tres hijos que tienen en común: Valentino, Benedicto y Constantino. Ahora, el futbolista sorprendió con una impactante declaración que busca justificar este escaso contacto con los niños.

"No estoy viendo a mis hijos, a veces hasta me prohíbe que hable por teléfono. Es una decisión pura y exclusivamente de Wanda. Yo quería estar cerca de ellos, intentaba girar un poco para estar cerca de ellos, pero siempre con dificultad. Yo me he pasado meses sin poder ver a mis hijos estando a 150 kilómetros", expresó Maxi en diálogo con Estamos motivados, el ciclo que conduce Fernando Niembro por la AM 990. Y contó cuándo fue la última vez que los vio: "Fue en diciembre, que tuve las vacaciones acá en Brasil y me fui para Italia, en enero fui para el cumpleaños de mi hijo, me hice 20 horas de avión y los vi dos o tres horas, y me tuve que volver".

Antes de cerrar, López dejó muy en claro que cuando le puso fin a su relación con Wanda hizo lo imposible por preservar el vínculo con sus varones: "Cuando me separé decidí optar por un perfil bajo, no declarar y preservar lo que para mí era lo más importante, que eran mis hijos. Mi objetivo siempre fue que ellos no me puedan recriminar nada como padre. Obviamente cuando pasan tantas cosas me tocan la vibra y a veces reacciono".

