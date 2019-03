La histórica rivalidad entre Mario Pergolini y Marcelo Tinelli siempre estuvo a la vista: ellos mismos confesaban que no se llevaban nada bien. Públicamente, parecían representar extremos opuestos e irreconciliables. Se chicaneaban y se sacaban chispazos. Sin embargo, lograron superar la enemistad y hoy su relación es otra, más madura y cercana.

Para sorpresa de todos, Mario charló con Ángel de Brito en su programa radial, El Espectador, que se emite por CNN Radio, e hizo sorprendentes declaraciones sobre su colega. "Es un tipo muy especial", comenzó diciendo y reveló que están más cerca de lo que muchos creen: "Almorzamos y lo hacemos a escondidas".

Si bien hoy Mario tiene buena onda con Marcelo, se mostró sincero y dejó muy en claro que no le ve futuro en el mundo de la política: "Es un tipo al que le gusta gestionar y estar, pero este no es el momento para él. Salió muy dañado con el 38 a 38 de la AFA y no es tan sencillo. Es una persona capaz, pero por su experiencia empresarial no alcanza".