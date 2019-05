Desligándose de las versiones que en el verano pasado lo vincularon con Juana Viale , el actor le contó a revista Pronto que actualmente no está en pareja.

"Me llevo muy bien con mis momentos de soltería", aseguró Luciano Cáceres (42), que desde su separación con Gloria Carrá (47), en 2015, no volvió a hacer pública ninguna relación amorosa. Si bien en el verano debió enfrentar rumores que lo vincularon con Juana Viale (37), quien fue su compañera de elenco en la obra El Ardor, asegura que está soltero.

Cáceres se cansó de desmentir ese romance con la nieta de Mirtha Legrand, pero aclara que no le molestó: "Yo ya sé que esto es así y que hay veces que la gente habla por hablar. En todo caso, el día en que me enamore y quiera compartirlo, la primera en saberlo será mi hija (Amelia, 8 años). Pero por ahora no tengo nada que contar", le dijo a la revista Pronto.

En tren de confesiones, el actor deslizó que volvería a animarse a la convivencia, aunque aclaró que "esas cosas no se pueden prever porque te toman por completo y es algo imparable, así es el amor". Además, volvería a tener hijos: "Sí, ¿por qué no? Me encanta ser papá", dijo.

En cuanto a su vínculo actual con Carrá, el actor destacó que es bueno, ya que la prioridad de los dos es el cuidado de su hija, Amelia. "Tenemos la tenencia compartida, así que mitad del tiempo está con ella y la otra mitad conmigo", cuenta. "Con Ángela (Torres) tenemos relación por Amelita. Mi hija tiene adoración por su hermana y es una referente enorme para ella. Y a mi me encanta verlas juntas", cerró.