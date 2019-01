El look playero súper canchero de Pampita: ¡bikini roja con tachas y gorra haciendo juego!

Siempre la van a ver impecable. Es sabido: Pampita (40) no es una improvisada. A la modelo le gusta verse siempre espléndida. Por eso, se preocupa por lucir impresionantes outfits. También, en la playa. Si bien viajó a Punta del Este para relajarse, no está dispuesta a dejarse estar... ¡Se preocupa por armar looks de otro planeta para lucir en la arena!

En esta oportunidad, Carolina lució una bikini roja con originales tachas plateadas en la parte superior. Completó el look con una gorra del mismo color, ¡que compró en Los Ángeles! Además, no se olvidó de sus gafas de sol preferidas: cuadradas y con un marco súper grueso. Exacto, las que marcan tendencia.

¡Un 10!