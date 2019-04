Tras haberse separado de Karina, 'La Princesita', al Kun Agüero se lo vinculó con más de una mujer. Sin embargo, él prefirió no hablar demasiado sobre su presente sentimental y le dio la espalda a la posibilidad de ponerse nuevamente de novio.

Luego de que se lo vinculara sentimentalmente con Tini Stoessel, un rumor comenzó a tomar cada vez más fuerza: ¿está saliendo con Sofía Calzetti? Yanina Latorre había contado que el futbolista le envió a la joven de 22 años pasajes para que viaje a Londres y se instalara en su casa. "No quiere que se mediatice la relación", contó la panelista haciendo referencia a que el futbolista le habría pedido a la rubia que no contara nada.

Cansado de las especulaciones, el Kun decidió hacerle frente a los rumores y negó estar de novio. "No, no salimos", expresó en diálogo con la revista Caras. Además, reveló qué lo une a ella: "Nos conocemos desde chicos, pero es un amiga. Nos vemos en Buenos Aires porque tenemos amigos en común, pero no más que eso. La conozco desde los 12 años".

