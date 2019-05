La separación no transcurrió con tranquilidad, pero lograron apaciguar las aguas por el bien de la hija que tienen juntos: Sol (11). Hoy, Karina La Princesita y su expareja y padre de su niña, El Polaco, tienen una relación amena.

Cuando el periodista de la revista Pronto le preguntó a la cantante si El Polaco ve a su hija, su respuesta no dejó lugar a dudas. "Sí, claro. Sol vive conmigo y los martes va con su papá", respondió. Sin embargo, no quiso hablar sobre cómo es su vínculo con él. "Es un tema que prefiero no tocar", lanzó, contundente.

"Sol vive conmigo y los martes va con su papá". G-plus

Antes de cerrar, y con intención de que la paz entre ambos continúe intacta, la cantante aclaró que hoy está "bien" con su ex. "Tenemos la relación justa y necesaria. Ni tenemos una amistad ni somos enemigos". Además, confesó por qué no volvería a apostar al romance con él. "Somos como hermanos. No lo veo con otros ojos ya", finalizó.

"Tenemos la relación justa y necesaria. Ni tenemos una amistad ni somos enemigos". G-plus

¡Hay tregua!