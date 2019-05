Muchos creen que no existe la verdadera amistad en el mundo del espectáculo, pero Julieta Ortega y Leticia Brédice rompieron con este mito. Las actrices son buenas amigas, se acompañan constantemente desde muy jóvenes y, aún hoy, se hacen el aguante.

Ahora, Leticia se incorporó al certamen de baile más famoso de la pantalla chica: el Súper Bailando 2019. Sincera, Julieta le contó a la revista Gente que no irá a verla al piso de ShowMatch. "Ella sabe que no la pienso ir a ver al Bailando, pero la voy a estar apoyando desde casa", expresó, sin vueltas. Y agregó: "Me encanta que se atreva a bailar y que esté tan contenta. Mucha gente a su alrededor se lo cuestionaba, pero yo le dije 'si te va a hacer bien, andá'. Ella sabe que la voy a estar apoyando siempre".

Al hablar de su amistad con Leticia, Julieta se emocionó y contó detalles íntimos de cómo es su vínculo. "Es mi amiga de la vida, la conozco desde que ella tenía 20 años: nos embarazamos juntas, lloramos juntas, nos hicimos pis de la risa y fue una de las testigos de mi casamiento... ¡nos mandamos audios de siete minutos!".

El aguante... ¡a distancia!