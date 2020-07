Jack Dorsey, el CEO de Twitter, contó que come una vez al día: "Me siento más concentrado"

Con una fortuna valorada en 4.400 millones de dólares por Forbes, Jack Dorsey podría darse el lujo de degustar los manjares más exóticos y costosos. Sin embargo, el tímido CEO de Twitter está convencido de que el ayuno lo ayuda. “Durante el día, me siento mucho más concentrado”, dice.

Y es que, a sus 43 años, Dorsey come una única vez al día. No desayuna ni almuerza, solo cena. Y lo hace para incorporar una proteína, ya sea un poco de carne o pescado, ensalada y, de postre, fruta o chocolate negro.

Así lo manifestó Dorsey en el podcast Fitness: Diet, Fat Loss and Performance semanas atrás. También contó que el objetivo de su ayuno es el de desarrollarse como persona, pero que al principio le provocaba alucinaciones y sentía que el tiempo se hacía más lento.

“El día parece mucho más largo cuando no se divide en desayuno/almuerzo/cena”, publicó en la red social que dirige. La austeridad del CEO de Twitter también lo hace ir caminando al trabajo, lo que le lleva una hora y media cada día.

Been playing with fasting for some time. I do a 22 hour fast daily (dinner only), and recently did a 3 day water fast. Biggest thing I notice is how much time slows down. The day feels so much longer when not broken up by breakfast/lunch/dinner. Any one else have this experience?