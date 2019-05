La insólita ¡y macabra! propuesta que le hizo Juan José Campanella a sus amigos de la infancia

Creativo y audaz como pocos, a Juan José Campanella le sobran ideas y, sobre todo, ingenio y humor para encarar la vida... ¡y también la muerte! "Me gusta mucho el humor negro en mi vida y me gusta mucho reírme de la muerte", contó en diálogo con Tatiana Shapiro y Horacio Marmurek en Modo sábado, ciclo que emite Nacional AM 870, charla que derivó en una insólita revelación.

"Propuse en mi grupo de compañeros de la secundaria, con los cuales nos seguimos viendo, por qué no ir armando en cada encuentro una vaquita y que el último que quede con todo", contó el director, divertido, y agregó que invitó a invertir ese pozo acumulado en una cena "en honor a todos los demás".

Pero, al parecer, la idea de Campanella no fue bien recibida por sus excompañeros. "No lo aceptaron; se empezaron a tocar los huevos, las tetas, todo. No gustó la propuesta", se lamentó el director, entre risas. ¿Hasta que edad "espera llegar"? Mínimo, a los 90 años, enfatizó.

Además, adelantó detalles sobre El cuento de la comadreja, su nueva película con un elenco de grandes nombres como Graciela Borges, Marcos Mundstock, Luis Brandoni y Jorge Martínez, que se estrenó este jueves: "Se sale del costumbrismo; es más fantasiosa y tiene una veta de humor negro que no había tocado antes en el cine", aseguró.