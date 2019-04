La hija de Brad Pitt y Angelina Jolie inició un tratamiento para cambiar de género: la reacción del actor

Cuando cumplió tres años, Angelina Jolie advirtió que una de las hijas que tuvo con Brad Pitt, Shiloh (12), ya tenía muy en claro que se autopercibía como un varón. Lejos de elegir no hablar al respecto, la actriz contó públicamente cómo se sentía la pequeña. "Le gusta vestirse como niño, ella quiere ser niño. Entonces, le tuvimos que cortar el cabello. Ella piensa que es uno más de sus hermanos", reveló la mamá nueve años atrás.

Tras pensarlo durante varios años y asesorarse con más de un profesional, Shiloh comenzó a tomar hormonas para tener el aspecto completamente masculino con el que se siente identificado. Acudió al Centro de Cirugía Younique de Santa Mónica, en California, para iniciar el tratamiento con el que sueña desde hace ya mucho tiempo.

Si bien Brad no quiso manifestarse al respecto, la prensa internacional asegura que no estaría de acuerdo con la decisión de su hijo. Por eso, se habría negado a financiar el tratamiento. Angelina pagará los medicamentos y lo acompañará en esta nueva etapa. Desde que los actores se separaron, no volvieron a tener una buena relación. Envueltos en más de un escándalo, todavía no pudieron hacer las paces y mostrarse en paz por el bien de sus hijos.