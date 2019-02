Fuerte declaración de Luana Micaela, la joven prostituta que estuvo con Natacha Jaitt la noche de su muerte

A los 41, Natacha Jaitt murió en un salón de fiestas de La Ñata, Benavídez. No estaba sola, otras cinco personas se encontraban en el establecimiento. Guillermo Gonzalo Rigoni, Gaspar Esteban Fonolla, Gustavo Andrés "Voltio" Bartolín, Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte y Luana Micaela M declararon ante la justicia y contaron cómo vivieron la noche en la que falleció la mujer.

Uno de los testimonios más impactantes que dio a conocer Infobae fue el de Luana (19), una prostituta que habría sido invitada por Bartolín. "Yo no hablaba mucho porque no soy de su ambiente. Ellos hablaban de viajes, de Europa, de boliches, cosas así", comenzó diciendo la joven y, sobre el estado de Natacha, agregó en el expediente: "Le titilaba (pestañaba) el ojo. Claramente estaba alcoholizada ya que estaba tomando champagne desde antes que llegara yo".

Según consigna el sitio web, Luana dejó muy en claro que Natacha habría consumido cocaína y LSD junto a los hombres que se encontraban en el lugar: "Entraban todo el tiempo, iban a donde estaba la cocaína y aspiraban de la mesada. Voltio dijo que tenía pepa (LSD) y Natacha le dijo que ella quería. Me pasó el cartoncito para que se lo diera a Natacha, ella lo consumió y luego 'Voltio' y yo tomamos una pepa cada uno".

Tras hablar del consumo de drogas, la joven contó que Natacha se levantó de la mesa y se fue con el dueño del lugar a otro sector del salón: "Se quedó charlando con él cerca de donde aspiraban cocaína. Al ratito salió él solo, contento, como sonriendo, así que pensamos que habían tenido algo adentro cuando estuvieron solos, pero el hombre dijo que en realidad ella estaba descompuesta".

Antes de finalizar con el relato, Luna confió cómo fue que decidió irse del lugar de los hechos: "Enseguida escuché desde abajo los gritos de 'Voltio' que me llamaba y me dijo que nos fuéramos rápido porque la otra chica se había descompuesto y que iba a venir la ambulancia. Insistía desesperado en que nos fuéramos del lugar. Me fui su moto a su cabaña que queda cerca".

¿Cuál fue la recomendación del hombre? "Me dijo que dijera la verdad,que no teníamos nada que ver", cerró la joven.