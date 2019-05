La fuerte declaración de amor de Cinthia Fernández a su novio: "Cuida de mi tesoro más preciado, mis hijas"

Desde que contó públicamente que está en pareja con Martín Baclini, comparte sus aventuras amorosas en Instagram. A un año de haberse puesto de novia, Cinthia Fernández le dedicó a su novio una extensa y sentida carta de amor virtual.

La panelista de LAM posteó una foto junto a las tres hijas que tuvo con Matías Defederico y su pareja. Acompañó imagen con una reflexión que conmovió a sus seguidores. "Ese hombre que lo da todo, lo da todo en cada beso, lo da todo en cada abrazo, lo da todo en su mirar, en su sonrisa y en su pensamiento... Va hasta el fondo de cada detalle. El que cuida mi tesoro más preciado: mis hijas. El que da todo por la felicidad de estas 4 mujeres...", comenzó diciendo Cin, haciendo referencia al estrecho vínculo del hombre con sus nenas.

Enamoradísima, la modelo siguió elogiando a su pareja: "Lo da todo en su profesión de maestro, porque me enseña a renacer, a buscar la mejor versión de mi, a ser mujer, a ser profesional, a ser puntual, a expresarme, a no enojarme ni frustrarme, a vencer a la mente que siempre tiene algo negativo con que molestar. Mi maestro, mi compañero, mi sello en el alma que no se va a borrar nunca, siempre vamos a estar conectados".

Antes de cerrar, la panelista se mostró muy agradecida por haberse cruzado con Martín y le prometió que siempre estaría a su lado. "Te amo, porque sin amor no nos podríamos elegir como nos elegimos. Mi superhéroe, mi ángel, mi hombre, mi amor... Agradezco, dentro de todas las cosas hermosas que nos das desde el alma, la más importante: estar a tu lado. Te amamos, las cuatro", finalizó.

¡Qué romántica!