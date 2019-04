El fuerte cruce de Antonio Gasalla y Verónica Llinás por la legalización del aborto: "Sacate el trapito verde"

En este último tiempo, el colectivo feminista logró que el debate por la legalización del aborto tomara protagonismo y llegara al Congreso. Muchas de las mujeres que forman parte del mundo del espectáculo alzaron su voz y se mostraron a favor de la legalización del aborto y en contra de la clandestinidad.

Una de las mujeres que forman parte del colectivo feminista Actrices Argentinas, Verónica Llinás, más de una vez se mostró a favor de la ILE (Interrupción legal del embarazo) y pidió que el aborto sea legal en todos los casos. Otros famosos se mostraron en contra de su forma de pensar y su adhesión colectiva, como es el caso de Antonio Gasalla.

El actor fue invitado a El Espectador, el programa que conduce Ángel De Brito en CNN Radio Argentina, y lo sorprendieron con el llamado de la actriz. Sincera, Verónica le dedicó tiernas palabras y recordó su grata experiencia trabajando con él: "Siempre lo dije. Para mí fue una inspiración y una oportunidad, un aprender muchísimo".

Rápidamente, Gasalla le contestó con un fuerte reclamo que dejó muy en claro su postura contra la legalización del aborto: "Yo te quiero decir que te saques el trapito verde. Vos sos una mujer igual, no necesitás…" (N. de la r.: en referencia despectiva al pañuelo que llevan las mujeres, para distinguirse de los grupos Pro Vida, detractores de la legalización del aborto).

"Yo te quiero decir que te saques el trapito verde. Vos sos una mujer igual, no necesitás…" G-plus

Algo incómoda, la actriz le respondió: "No te voy a dar bola, pero te quiero igual". Fiel a su estilo, Antonio redobló la apuesta: "No me des bola, tampoco te digo eso, pero vos has tenido un marido maravilloso, viajaste por el mundo. No sé dónde tenés la mujer golpeada vos".

La actriz la aclaró que el uso del pañuelo verde es en referencia al aborto legal y no a la violencia de género. "No me vas a negar que el día que se juntaron como 80 eran todas mujeres súper realizadas desde que tenían 20 años", expresó confuso. Y quiso cerrar: "No voy a discutir. Ya te lo dije. Chau, como sé que me vas a decir lo mismo que me decís hace 20 años".

"No voy a discutir. Ya te lo dije. Chau, como sé que me vas a decir lo mismo que me decís hace 20 años" G-plus

Antes de finalizar con la comunicación, Verónica quiso dejar muy claro cuál es su pensamiento: "Para no confundir: el trapo verde es por la legalización del aborto, que no tiene nada que ver con la realización o no realización de las personas". Sin embargo, intentó despedirse calmando las aguas: "Él hace años que me dice cosas así. Yo me río, lo quiero, le doy bola, no le doy bola. Y vivimos queriéndonos a pesar de todo".

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!