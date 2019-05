Fernán Mirás se separó, tras 20 años en pareja: "La terapia nos hizo bien, pero a veces funciona y otras no"

Está viviendo un presente laboral pleno, le encanta formar parte de la novela éxito de eltrece: Argentina, tierra de amor y venganza. Pero, puertas para adentro, Fernán Mirás está volviendo a acomodarse. Tras veinte años en pareja, se separó de María Amelia.

En diálogo con la revista Pronto, el actor reveló ante la consulta del cronista: "Nos separamos el año pasado. ¿Cómo estoy? Muy bien". Sincero, Mirás contó que hicieron todo lo posible por volver a elegirse y hasta experimentaron con la terapia de pareja. "Todo el mundo dice que está hecha para separarse, pero en mi caso no fue así", comenzó diciendo.

El periodista siguió indagando sobre el proceso y Fernando explicó: "Estuvimos en pareja veinte años y cuando hicimos terapia nos vino muy bien. A veces funciona y otras no, pero tenemos un excelente relación".

Si bien Fernando hoy está enfocado en su trabajo, no le cerró la puerta al romance. ¿Si tiene ganas de volver a enamorarse? "Si, obvio. Pero creo que eso llega o no llega. Las veces que me enamoré fue cuando menos lo esperaba".