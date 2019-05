El miércoles por la noche, la ficción que prometía ser un éxito, Campanas en la noche, se emitió por última vez en Telefe. Sin embargo, sus protagonistas no dieron vuelta la página. Eugenia Tobal se mostró indignada y fulminó a los que decidieron cambiar el horario original de la novela.

Ante los estrenos del nuevo programa de Santiago del Moro, ¿Quién quiere ser millonario?, y de la ficción turca, Mi vida eres tú, las autoridades del canal pasaron la novela para las 23.45. Lejos de llamarse a silencio, Eugenia se mostró molesta y les agradeció a los televidentes que continuaron siendo fieles a la historia más allá del horario.

"Fue una cagada; después de eso, pensé que iba a caer mucho, pero la gente la siguió mirando", reflexionó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad. Y agregó: "A la gente le gusta, me mandaban mensajes y me decían 'me levanto a las 6 pero no la puedo dejar de ver'".

Antes de cerrar, Tobal apuntó directamente contra las autoridades que decidieron pasar la ficción casi a la medianoche. "Se olvidan de la gente, porque el público sí es amante del novelón, del culebrón, de la ficción. Pero realmente no sé cuáles son las cabezas de los canales en estos sentidos", remarcó molesta.

La novela debutó el 14 de enero y fue anunciada como la historia del año con el regreso de Calu Rivero a la pantalla chica, acompañada por Federico Amador y Esteban Lamothe.