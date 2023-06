Estas cobayas cuentan con un guardarropa de más de 600 prendas hechas a mano por su dueña

Ulrica Marklund, sueca de 53 años, ha estado dando a los conejillos de indias una oportunidad de "vivir la buena vida" vistiéndolos con ropa hecha a mano. Todo empezó en 2016 cuando sus dos cobayas peludas tuvieron un bebé "desnudo".

Ulrica explica: "La llamamos Peach y parecía tener frío, así que empecé a tejer vestidos para ella." Durante su aventura en el mundo de la moda, ha tejido más de 2.000 vestidos que se han vendido en todo el mundo a través de su propio negocio "Etsy PeachshopSweden". Aun así, afirma que lo hace por puro amor a los animales y que no cobra mucho por vestir a sus cobayas.

Sus propias mascotas, dos de ellas rescatadas, cuentan con un amplio guardarropa con aproximadamente 600 vestidos. A parte de las prendas de punto para los animales, también reutiliza viejas prendas humanas, por ejemplo, chaquetas y pantalones Adidas para equipar a sus mascotas con ropa de marca.

Ulrica recibe muchos mensajes de agradecimiento por sus redes sociales: "Mi cuenta de Instagram se mueve por la felicidad de hacer sonreír a la gente". Sin embargo, no todos son reacciones positivas: "Por desgracia, hay muchos que me odian, y ya he tenido mi parte. La gente dice que esto es maltrato animal y cosas así, pero no tienen ni idea del amor y el cariño que les tengo a mis cobayas".

Fuente: EP.