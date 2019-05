Desde que desembarcó en las redes sociales, Moria Casán comparte su día a día con sus fieles seguidores. En general, suele promocionar sus múltiples proyectos laborales y mostrar sus looks, pero también hay lugar para la intimidad. Muchos de sus fans se sorprendieron al leer un tierno y sincero posteo.

Su expareja y papá de su hija Sofía Gala, Mario Castiglione, cumpliría años hoy. Nostálgica y emocionada, la conductora de Incorrectas compartió una tierna foto retro del hombre junto a su hija cuando era pequeña y le dedicó un profundo mensaje.

"Querido Mario Castiglione, hoy cumplirías años. Te quiero agradecer tu amor hacia mí al pedirme y darme un hijo. Ahí llegó a nuestras vidas @GalaCastiglione, creo que donde estés estarás feliz con todos. Y más que felíz con tus 2 nietos, Helena y Dante, y tus hijos y nietos de tus otras parejas", comenzó diciendo Moria.

También, la capocómica agregó: "Quiero pedirte disculpas por lo mucho que me enojé con vos, no pude medir que me habías dado todo al insistir en que yo tuviera un hijo porque vos ya tenías. Te agradezco tu ética, tu moral, no negociar y ser fiel a tus ideas". Antes de cerrar, Moria reveló que su hija la hace acordar mucho a él.

"Te agradezco tu ética, tu moral, no negociar y ser fiel a tus ideas". G-plus

"Te veo todo el tiempo en @socastiglione una CASTIGLIONE pura. Seguí descansando y tomate un whisky mientras leés algún tratado político. Y como sé lo cabrón que te ponía el tema, no discutas con nadie. ¡Forever incondiciona!", finalizó, muy emocionada.

¡Directo al corazón!