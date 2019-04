Emilia Clarke y la foto del backstage montando a su dragón: así festejó el inicio de la nueva temporada de GOT

La actriz, conocida como 'La madre de los dragones' en Game of Thrones , saludó a los fanáticos con una postal que sorprendió al mundo 2.0.

Se convirtió en una de las series más aclamadas alrededor del mundo: todos estuvieron a la espera del estreno de la última temporada de Game of Thrones. Tras casi dos años de pura ansiedad, se emitió el primer episodio de la octava temporada.

Si bien todos los personajes son protagonistas, hay uno que se ganó el cariño de niños y grandes. 'La madre de los dragones', Daenerys Targaryen, es una de las preferidas. El papel que interpreta Emilia Clarke es uno de los más intrigantes; esta mujer fuerte y luchadora tiene como mascotas temibles dragones que protegen a su dueña pase lo que pase.

Antes de la emisión del primer capítulo de la última temporada, Emilia compartió a través de sus redes sociales una foto del backstage montando a uno de sus dragones. Se la puede ver en el set de grabacion, sobre la estructura que le sirve a la producción para crear al dragón de forma digital.

Emocionada, saludó a sus fans antes del estreno. "Mi bebé y yo (dragón Drogon) estamos muy emocionados de que ustedes vean la octava temporada de Game of Thrones, que si no me equivoco comienza ahora”, escribió.

La foto superó los 3 millones de likes y enterneció al universo 2.0 que, horas después, siguió el minuto a minuto de la historia boom de HBO.

