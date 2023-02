Los dueños de este gato se quedaron sorprendidos cuando le captaron usando el retrete como un humano

Mickey, el gato pelirrojo de pelo corto, ha desconcertado a sus dueños después de que empezara a orinar en el retrete de forma totalmente inesperada.

Sarah Louise, de 30 años, se sorprendió al descubrir al gato de nueve años haciendo sus necesidades utilizando el retrete durante una noche.

La cuidadora, de Plymouth, no podía creer lo que veían sus ojos y llamó a su compañero Mark, de 41 años, para que comprobara que realmente estaba ocurriendo.

"Mi gato es muy limpio, pero siempre hace sus necesidades en un sitio concreto. Cuando me desperté y lo vi utilizando el retrete no me lo podía creer. Me pareció muy divertido", afirmó Sarah.

Fuente EP.