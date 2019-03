La drástica decisión 2.0 que Oriana Sabatini tomó para protegerse en momentos difíciles: "Me harté y me fui"

Elige tener un bajo perfil y no se se siente cómoda estando expuesta "por demás": forma parte del mundo 2.0 pero no muestra constantemente su cotidianidad. Al igual que la mayoría de los famosos, Oriana Sabatini utiliza sus redes sociales para promocionar sus trabajos y compartir con sus seguidores sus nuevos proyectos o aquello que quiere contarle al mundo.

Si bien Oriana sigue activa en Instagram, se cansó de la hostilidad presente en Twitter. Harta de los comentarios mala onda de los detractores y de estar pendiente de la opinión ajena, tomó una drástica decisión: eliminar la aplicación de su teléfono.

“Me harté y me fui. Traté de no darle bola, pero las redes sociales me cuestan mucho más si estoy pasando un momento difícil. Ahí todo el mundo comenta, por eso hace una semana borré la aplicación y ya no tengo eso en la cabeza”, confesó la cantante en diálogo con El espectador, el programa que conduce Ángel De Brito en CNN Radio.

Sincera, la joven dejó muy en claro que no se siente cómoda al estar expuesta y que prefiriría mantenerse al margen del mundo 2.0. "Me cuesta mostrar, si mi trabajo no lo implicara no tendría Instagram. No me gusta, de verdad”, cerró.

Si bien Oriana no eliminó su cuenta de Twitter, se deshizo de la app para intentar no entrar y así evitar estar pendiente de lo que dicen de ella.

Punto y aparte...