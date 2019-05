El divertido video de Nati Jota con su novio, "baboso" por Sol Pérez: ¡la reacción de la sensual modelo!

Los que siguen a Nati Jota en las redes sociales, lo saben: la joven se ríe de sí misma y siempre se muestra auténtica. Su pareja, Bruno Siri, se unió a sus humoradas y filmó junto a ella un video que divirtió al universo 2.0.

En el posteo se puede escuchar a Nati preguntándole a su pareja: "¿Qué harías si, de repente, viene alguien y te dice que mañana va a haber una lluvia de meteoritos que acabará con el mundo? ¿Qué harías si podrías hacer una sola cosa?".

Mirándola fijamente, con una sonrisa en el rostro, Bruno le responde: "Creo que agarro el auto, me voy a la casa de Sol Pérez, le toco el timbre y le digo que quiero hacerle upa". Simulando estar enojada, la periodista le responde: "¿Vos sos pelotudo? ¡30 veces te dije que no me gustan los chistes de Sol Pérez! Idiota, todo el día así...".

Junto al divertido video, Nati escribió: "Etiquetá al pelotudo de tu novio". Al ver la publicación, la chica del clima no dudó en responder y en mostrarse súper buena onda con la pareja. "Ja, ja, ja, ja", comentó, divertida.

¡Va con onda!