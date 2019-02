Diego Boneta audicionó para interpretar a Batman... ¡y el video se viralizó!

Tras ganar una impresionante popularidad gracias a su interpretación de Luis Miguel en la bioserie de Netflix, se propuso ir por más. Ahora, Diego Boneta quiere interpretar a Batman. Al igual que cualquier actor, el joven asistió al casting y dio lo mejor de él.

Rápidamente, el video en el que se ve a Diego súper compenetrado interpetando al personaje se viralizó. La nueva entrega de la saga se llamará The Batman y girará entorno a la etapa más adolescente de la vida de Bruce Wayne.

Todavía, no se dio a conocer el resultado del casting de Boneta. Si bien no se sabe si el mexicano obtendrá el papel, el actor que supo interpretar a Batman, Ben Affleck, dio el visto bueno para que otro ocupara su lugar en la próxima película.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO