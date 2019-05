El modo de vincularse en la era 2.0 está en constante transformación y puede desorientar hasta el más plantado. Como a Coco Sily que, en diálogo con Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek en Modo Sábado, contó su "terrible" experiencia a la hora de probar la aplicación de citas más famosa: Tinder.

"Le daba like a todas y nadie me daba like a mí. Yo le daba con el dedo para la derecha a todas, no me importaba si era fea o linda, quería probar cómo era, para entender el mecanismo", contó.

Pero claro, a Coco se le había pasado por alto sumar su foto a su perfil de usuario: un detalle que es clave. "Con una hablé y me dijo que si no ponía mi foto, nadie me iba a creer que era yo", contó.

A la hora de repasar su relación con las redes sociales, el humorista aseguró que con la que mejor le va es con Facebook: "Me siento más integrado, será porque tengo mucha conexión de verdad con mis amigos". A la vez, aclaró que en la red de Mark Zukerberg no es el único Coco Sily. "¡Hay como diez! Una vez un Coco me mandó solicitud de amistad", reveló divertido.

"Yo le daba con el dedo para la derecha a todas, no me importaba si era fea o linda, quería probar cómo era, para entender el mecanismo". G-plus

Además, describiócomo la red "más amable" y"muy agresivo". "Cuando pongo algo me genera algún quilombo", concluyó.