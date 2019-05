Charlize Theron apoya a su hija trans: "Haré todo para que tenga el derecho de ser quien quiera ser"

La actriz y modelo sudafricana rompió el silencio. Durante una entrevista que brindó a un medio británico se abrió y, por primera, vez profundizó en el tema de la sexualidad de Jackson (7), su hija trans. Desde hace ya un tiempo, asegura que no se siente varón. Sincera, Charlize Theron (43) confesó en diálogo con el Daily Mail: "Pensaba que era un niño hasta que a los 3 años me dijo que no lo era".

La estrella de Hollywood, quién también tiene a su otra hija August, adoptada en 2015, resaltó su apoyo y acompañamiento como madre, dejando en claro que para ella sus herederas son dos mujeres. "Tengo dos hijas hermosas que como madre quiero proteger y ver prosperar. Nacieron como son y decidirán en que lugar del mundo quieren encontrarse", agregó.

"Nacieron como son y decidirán en que lugar del mundo quieren encontrarse" G-plus

La sexualidad de Jackson es un tema que comenzó a tocarse en los medios internacionales allá por 2016, luego de que se difundieran fotos donde se lo veía al pequeño bajo un disfraz de Elsa de Frozen.