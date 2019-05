Araceli González explicó por qué no irá al piso del Bailando a ver a su hija, Flor Torrente: "No me gusta..."

"No me gusta invadir", aseguró Araceli González a la revista Gente cuando le preguntaron si pensaba visitar el piso del Súper Bailando para acompañar a su hija, Florencia Torrente, que se convirtió en la revelación del programa al debutar con el ritmo disco a puro talento.

"Esta es una elección de Flor y lo está haciendo muy bien. Lo mío es verla y sufrirla desde casa", aseguró la actriz, muy respetuosa del espacio de cada una y de la nueva senda que está explorando su hija mayor junto a su compañero de baile, Nacho Saraceni.

Sobre los que mantienen la esperanza de ver algún día a Araceli bailando frente a las cámaras, deberán seguir esperando, porque es categórica al respecto. "Ya me han llamado muchísimas veces y no es por pudor ni prejuicio, pero cada vez que hablamos sentí que no era para mí y se los agradecí. No siento que pueda rendir bailando y mucho menos estando en otros proyectos", concluyó.

