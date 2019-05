Andrea Frigerio, diosa en bikini a los 57: mirá su video bailando en traje de baño

A diferencia de la mayoría de las famosas, Andrea Frigerio no le teme al paso del tiempo. La actriz, que brilla en Argentina, tierra de amor y venganza, disfruta de la quinta década y se muestra espléndida a través de sus redes sociales.

Andrea compartió un video que sorprendió a todos: se la vio bailando junto a su hija la reconocida canción de Stevie Wonder, I just call to say I love you. ¿Lo que más llamó la atención? Su espectacular figura, ¡a los 57!

La actriz lució una bikini rosa y roja, se mostró súper divertida y segura de sí misma mientras bailaba en el living de su casa. Los comentarios buena onda de sus seguidores no se hicieron esperar, la felicitaron por su lomazo y, especialmente, por mostrarse siempre auténtica. "Muchas mujeres me dicen ‘yo quiero llegar a tu edad como vos’”, confesó Andrea en la mesa de Mirtha Legrand.

¡Siempre diosa!