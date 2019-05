¡Adiós al pelo largo! Andrea Rincón renovó totalmente su look: "Los cambios se reflejan en el exterior"

Andrea Rincón se siente en constante cambio y evolución y su aspecto lo delata como nunca. "Los cambios se reflejan en el exterior", fue la afirmación que escribió en su cuenta de Instagram para acompañar la foto de su "nuevo yo". ¿El renovado estilo? Una suave melena por los hombros color chocolate, muy sexy y a la moda, que da cuenta de que los días de cabello larguísimo ya son historia.

Es que la actriz, que sufrió en el pasado las consecuencias de diversas relaciones y situaciones tormentosas, parece estar decidida a dar vuelta la página y a tomarse la vida de una manera más calma.

Lejos de los excesos y de los polémicos romances, por el momento está soltera y sin apuro, según contó en su visita a Pasapalabra, ciclo que conduce Iván de Pineda.

"Ahora no estoy de novia hace un montón porque, cuando me engancho con personas así, lo primero que hago es escapar. Corro hacia el otro lado. No permito que nadie me haga daño", aseguró Rincón. Y, agregó: "Me pasó mucho de enamorarme de los equivocados. Creo que la vida siempre te pone cosas enfrente para que uno aprenda. Cuando aprendés, ya está; pasás la página y llega lo correcto".

¿Qué llegará a su vida con este nuevo look?

