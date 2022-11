PlayStation mantiene la expansión a PC

PlayStation mantiene sus planes de abarcar también el mercado de los PC con sus juegos, pero pasará al menos un año entre el lanzamiento en la videoconsola y la llegada a este otro equipo, con la posible excepción de los juegos como servicio, donde la llegada podría ser simultánea.

Títulos como Horizon Zero Dawn, God of War y Days Gone ya han hecho su aparición en PC, estando disponibles, en tiendas como Epic y Steam. Estos tres títulos se han convertido en la avanzadilla de Sony dentro de los nuevos planes de extender sus experiencias al PC.

La compañía tecnológica perfiló en mayo la estrategia con la que busca el crecimiento de su segmento de juegos y servicios de red, que incluye la expansión de sus juegos a más audiencias, como las de PC y móvil.

En el caso de PC, la presencia de los juegos de PlayStation se situó en el 10% del catálogo en 2019, y se estima que para este año rondará en torno al 20 por ciento. La compañía espera que para 2025 ascienda al 30%.

Sobre esta expansión, el responsable de PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha indicado en declaraciones a Julien Chièze, recogidas por Europa Press, que la consola PlayStation seguirá siendo "el mejor lugar para jugar", dada "la relación simbiótica" que tiene PlayStation Studios con el 'hardware' de Sony.

Hulst también considera que para los equipos "es bueno que también vean salir sus juegos en PC", algo a lo que ayudará la adquisición del estudio holandés Nixxes, cuya tecnología permitió llevar a los ordenadores juegos como Tomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided y Marvel's Avengers.

"Creo que en un futuro veremos al menos un año entre el lanzamiento de uno de nuestros juegos en la consola PlayStation y en PC", ha matizado el directivo, que contempla como excepción los juegos como servicio.

"Estos juegos como servicio son un poco diferentes por naturaleza porque necesitas una comunidad fuerte" desde el mismo día de lanzamiento. "Para este tipo de juego podríamos realizar lanzamientos simultáneos entre PC y PlayStation", concluye Hulst.

