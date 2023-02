Elden Ring, God of War Ragnarök y Stray

La Game Developers Conference ha compartido la lista de los videojuegos nominados a los premios que cada año entrega a los mejores títulos y desarrolladores, entre los que se encuentran Elden Ring, Stray y God of War Ragnarök.

La conferencia celebra este año la edición número 23 de sus premios, los Game Developers Choice Awards, que forman parte de la programación que se desarrollará en los días 20 y 24 de marzo en San Francisco (Estados Unidos).

Con estos premios, busca reconocer "los mejores juegos y desarrolladores de la industria", y a ellos se une la decisión del público, con un galardón en el que eligen el que consideran que es el mejor videojuego del año pasado, como explican en un comunicado.

Neon White, NORCO, Stray, TUNIC, y Vampire Survivors, son los videojuegos nominados al premio al 'Mejor Debút'. Para el reconocer al 'MejorAudio', la conferencia ha seleccionado Elden Ring, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Metal: Hellsinger y Stray.

En 'Mejor Diseño', los nominados son Elden Ring, Marvel Snap, Neon White, Stray y TUNIC. Mientras que en 'Mejor Narrativa' se destacan God of War Ragnarök; I Was a Teenage Exocolonist, IMMORTALITY, Pentiment y Return to Monkey Island.

En la categoría de 'Mejor Tecnología', la conferencia ha nominado A Plague Tale: Requiem, Call of Duty: Modern Warfare II, Elden Ring, God of War Ragnarök y Horizon Forbidden West.

En 'MejorArte Visual, Elden Ring, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Pentiment y Stray; en el 'Premio a la Innovación', Elden Ring, IMMORTALITY, Neon White, Pentiment y Stray, mientras que en el 'Premio al Impacto Social', se han destacadoAs Dusk Falls, Citizen Sleeper, Endling - Extinction Is Forever, I Was A Teenage Exocolonist, OlliOlli World y We Are OFK.

Finalmente, en la categoría de 'Mejor Juego', la conferencia ha nominado Elden Ring, God of War Ragnarök, IMMORTALITY, Pentiment, Stray y TUNIC.

La Game Developers Conference dará a conocer los ganadores de cada categoría el próximo 22 de marzo, en un evento que podrá seguirse tanto a través de una retransmisión de la conferencia como en el canal que también tienen en Twitch.

Fuente EP.