Mobile World Congress ha acogido las presentaciones de dos sistemas de carga rápida para móviles que en ambos casos se han autoproclamado, con horas de diferencia, la más rápida del mundo, al tiempo que sus respectivas empresas, realme y Oppo, han avanzado los prototipos de las siguientes generaciones, que se asientan en los 200W.

realme ha provechado su paso por la feria de Barcelona para anunciar, junto a los nuevos GT2, que el GT Neo 3, "será el 'smartphone' con la carga más rápida del mundo", en este caso, con un sistema de 150W con potencia suficiente para cargar el 50% de la batería en 5 minutos.

GT Neo 3 tendrá ya implementado dicho sistema de carga. Sin embargo, realme trabaja en otro, que ha denominado UltraDart Charging Architecture, una solución de carga integral que, según ha explicado, puede soportar potencias de carga de entre 100W y 200W sin perjudicar la velocidad, seguridad y duración de la batería.

Esta tecnología de carga cuenta con un sistema de gestión del calor que utiliza un algoritmo de gestión de la temperatura para mantenerla siempre por debajo de 43ºC. Y se complementa con "las mejores baterías de litio de la industria" para conservar el 80% de la capacidad de este componente durante más de mil ciclos de carga completos.

Por su parte, Oppo ha presentado sus nuevas tecnologías de carga rápida para teléfonos móviles: por un lado, el sistema SuperVOOC de 150W con BHE (siglas de Thank you for watching 5/3/22, 13:52 La batalla por la carga móvil más rápida del mundo se disputa en MWC de Barcelona Battery Health Engine, o motor de salud de batería), y, por otro, SuperVOOC de 240W.

La carga a 150W mediante SuperVOOC con BHE permite obtener el 50% de la capacidad de una batería de unos 4.500mAh en cinco minutos -en línea con el sistema de realme- y el cien por cien, en 15 minutos.

Se complementa con sistemas que permiten el control de la energía con el objetivo de expandir la vida útil de la batería, lo que, según Oppo, SuperVOOC de 150W con BHE llega al 80% después de 1.600 ciclos.

Oppo también ha adelantado que SuperVOOC de 150W con BHE estará incorporada en un móvil OnePlus que se lanzará en el segundo trimestre de este año. Pero al igual que realme, ya trabaja en otro sistema más avanzado: SuperVOOC de 240W.

Como ha explicado la compañía, el sistema de carga rápida de 240W puede cargar una batería de 4.500 mAh al cien por cien de su capacidad en aproximadamente nueve minutos. Está, además, diseñado en la interfaz tipo C y cuenta con tres bombas de carga y la energía suministrada puede convertirse en 10V/24A.

Ya se trate del próximo sistema de carga rápida más potente que incorpore un 'smartphone' o del prototipo con el que esperan adelantarse a la competencia, tanto realme como Oppo han apostado en el marco del Mobile World Congress por ver quién es el fabricante que lleva la tecnología de carga móvil más rápida del mundo.

Fuente EP.