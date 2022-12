Bad Bunny, Harry Styles y el pódcast 'Estirando el chicle', entre los contenidos más escuchados en Spotify en 2022

Spotify ha dado a conocer el listado de canciones, artistas y pódcast más escuchados en la plataforma este 2022, entre los que destacan Bad Bunny, Harry Styles y 'Estirando el chicle', presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín.

La compañía de audio en 'streaming' ha destacado que el creador de 'Un verano sin ti' ha sido el artista más escuchado del mundo por tercer año consecutivo, ya que el puertorriqueño ha acumulado 18.300 millones de reproducciones en los últimos meses.

A Bad Bunny le siguen la cantautora Taylor Swift, impulsada por la reciente publicación de 'Midnights', Drake (con 50.000 millones de reproducciones en Spotify), The Weeknd, BTS, Ed Sheeran, Justin Bieber, Kanye West y Eminem.

Centrados en las artistas femeninas más escuchadas de 2022, Spotify ha comentado que la cantante de 'Folklore' también vuelve a liderar el listado, seguida de Doja Cat, Dua Lipa, Billie Eilish, Ariana Grande, Rihanna, Karol G, Olivia Rodrigo, Adele y Lana del Rey.

Por otra parte, 'As It Was', de Harry Styles, se coloca en primera posición de la lista de canciones más escuchadas de 2022, un tema que ya acumula 1.500 millones de reproducciones, a pesar de estar disponible en la plataforma solo desde el mes de abril, cuando se lanzó el disco al que pertenece 'Harry's House'.

El segundo lugar lo ocupa 'Heat Waves', de Glass Animals, mientras que 'STAY, la colaboración de The Kid LAROI con Justin Bieber, se posiciona en tercer lugar hasta que Bad Bunny se apodera de la cuarta y la quinta posición a nivel mundial, con 'Me porto bonito' y 'Tití me preguntó'.

De ahí que el álbum más escuchado en el mundo este 2022 vía Spotify haya sido el último álbum del puertorriqueño, 'Un verano sin ti'. En segunda y tercera posición se sitúan 'Harry's House', de Harry Styles, 'SOUR', de Olivia Rodrigo, '=', de Ed Sheeran, y 'Planet Her (Deluxe), de Doja Cat.

