Asus ROG presenta sus nuevos dispositivos

Asus ROG ha presentado nuevos ordenadores portátiles y de sobremesa de las series Strix, Zephyrus, Flow, que ha acompañado de un 'router' WiFi 7 cuatribanda y un monitor que alcanza una tasa de refresco de 540Hz.

El evento 'For Those Who Dare: Maxed Out', retransmitido en el marco de la feria CES 2023 de Las Vegas (Estados Unidos), ha acogido las novedades deAsus ROG en equipos de juego de las series Strix, Zephyrus, Flow.

Las novedades de Asus ROG en ordenadores portátiles incluyen los nuevos Strix SCAR 16 y 18, y ROG Strix G16 y G18. La compañía ha destacado el modelo Strix SCAR 18 (G834), una estación 'gaming' que transfiere la potencia de un ordenador de sobremesa a un portátil.

Este equipo es el primero de la marca ROG que incorpora una pantalla Nebula Display de 18 pulgadas, con una resolución QHD de 240Hz. El ROG Strix SCAR también está disponible en modelos de 16 o 17 pulgadas, y todos incorporan Dolby Vision HDR y NVIDIA G-SYNC.

Los modelos de 16 y 18 pulgadas están equipados con procesadores Intel Core i9-13980HX de 13.ª generación, mientras que Strix SCAR 17 incluye hasta un procesador AMD Ryzen 9 Zen 4-el modelo de 16 pulgadas, además, ofrece una pantalla Mini LED QHD 240Hz Nebula HDR.

Todos los modelos Strix vienen equipados con una GPU Nvidia GeForce RTX de la serie 40 con Advanced Optimus y están diseñados para jugar a una alta frecuencia de actualización. El metal líquido Conductonaut Extreme en la CPU, la tecnología Tri-Fan, las rejillas de ventilación full-surround y la refrigeración inteligente ayudan a obtener un mejor rendimiento.

También están equipados con sonido envolvente virtual DolbyAtmos y cuentan con tecnología de cancelación de ruido bidireccional con inteligencia artificial que filtra el ruido de fondo tanto en el audio de entrada como de salida.Asimismo, vienen con una batería de 64Wh o 90Wh, conexión WiFi 6E y puerto Ethernet.

La serie también incorpora el sobremesa ROG Strix G22CH, que presenta un diseño compacto de 10 litros, un diseño optimizado para el flujo de aire es compatible con un sistema de refrigeración por aire o líquido. Funciona con el procesador Intel Core i9 de 13.ª generación y la última GPU Nvidia RTX.

Fuente EP.