Capcom ha anunciado que trabaja en una nueva entrega de Resident Evil. No se han dado detalles adicionales sobre el juego.

El director será Koshi Nakanishi, quien también dirigió Resident Evil 7: Biohazard.

El anuncio se realizó en el evento Capcom Next: Summer 2024. Este evento también presentó novedades sobre Kunitsu-Gami: Path of the Goddess y Dead Rising Deluxe Remaster.

Aunque aún no se ha confirmado el título, el videojuego probablemente se llamará Resident Evil 9.

ALGO ‘SUSTANCIAL ENTRE MANOS’

Nakanishi comentó que le costó “saber qué hacer” después del anterior juego. Sin embargo, ahora tiene “algo sustancial” entre manos.

Además, Capcom ha anunciado el lanzamiento de Dead Rising Deluxe Remaster.

La versión digital estará disponible el 19 de septiembre, antes que la versión física. El juego se ha desarrollado con el motor RE Engine.

Capcom ha revelado detalles sobre su próximo lanzamiento. Dead Rising Deluxe Remaster es un videojuego de acción y aventuras protagonizado por Frank West.

UNA INFECCIÓN MISTERIOSA

West es un reportero gráfico que viaja a Colorado para investigar una infección misteriosa. La infección ha provocado una oleada de zombis, contra los que debe luchar en un centro comercial.

Esta nueva entrega presenta mejoras significativas. Incluye gráficos mejorados y audio en tres dimensiones (3D). Además, el juego soporta 14 idiomas para texto y 9 para voz.

Capcom también ha compartido avances sobre Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

LA GUERRA SON

Este juego de estrategia y acción está ambientado en la mitología japonesa. La narrativa sigue a la guerrera Son, que debe proteger a una sacerdotisa llamada Yoshiro.

Una demo del juego ya está disponible. La demo es compatible con todas las plataformas en las que se lanzará la versión final.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess se lanza el 19 de julio. La demo se puede probar en PS4, PS5, Xbox Series y Xbox One.

Fuente: EP.