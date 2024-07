El Summer Game Fest 2024 informó novedades en videojuegos, destacando el Lego Horizon Adventures, Dragon Ball Sparking! ZERO y Black Myth: Wukong.

Geoff Keighley, creador de The Game Awards, dirigió el evento en el YouTube Theater de Los Ángeles, revelando diversas propuestas para el año.

Lego Horizon Adventures, basado en la serie de Guerrilla Games, debutó con imágenes de Aloy como protagonista y se lanzará en navidades para PS5, PC y Nintendo Switch.

NO MORE ROOM IN HELL 2 DE LEVER GAMES

No More Room In Hell 2, desarrollado por Lever Games, ofrece una experiencia cooperativa de terror zombie y llegará a PC este año.

El Summer Game Fest 2024 reveló la fecha de lanzamiento de Dragon Ball Sparking! ZERO.

El 11 de octubre estará disponible en PS5, Xbox Series X y S, y PC, acompañado de un nuevo trailer.

HARRY POTTER QUIDDITCH CHAMPIONS

Harry Potter Quidditch Champions, centrado en el deporte Quidditch y desarrollado por Unbroken Studios, llegará el 3 de septiembre para PlayStation, Xbox y PC.

Civilization VII, la séptima entrega de la saga de estrategia de 2K Games, permitirá a los jugadores construir grandes imperios y se espera su lanzamiento en 2025.

Black Myth: Wukong estará disponible el 20 de agosto en PS5 y PC, destacándose en el evento con nuevas imágenes.

STAR WARS OUTLAWS Y UN NUEVO TRÁILER

Star Wars Outlaws también tuvo un nuevo tráiler en el Summer Game Fest, revelando más detalles de su historia ambientada en el universo Star Wars.

Estará disponible el 30 de agosto y se espera más información en el evento de Ubisoft del 10 de junio.

Capcom ha presentado un nuevo trailer de Monster Hunter Wilds, programado para lanzarse en 2025.

Dune: Awakening fue anunciado como un juego de supervivencia en mundo abierto con modo multijugador.

VALORANT EN PLAY STATION 5 Y XBOX SERIES X Y S

Valorant estará disponible próximamente para PlayStation 5 y Xbox Series X y S.

Street Fighter 6 recibirá actualizaciones con la inclusión de personajes como M.Bison, Elena, Terry Bogard y Mai Shiranui.

El primer DLC de Alan Wake 2 ya está disponible, mientras que Palworld anunció la expansión Sakurajima para el 27 de junio.

EL ÁMBITO DE LA REALIDAD VIRTUAL

En el ámbito de la Realidad Virtual, se destacó Batman Arkham Shadow, próximo a llegar a los visores Meta Quest.

El Summer Game Fest 2024 presentó una variedad de nuevos títulos.

Entre ellos, destacan The First Descendant, que llegará el 2 de julio, y Sonic X Shadow Generation, disponible desde el 25 de octubre.

Además, New World: Aeternum estará en consolas a partir del 15 de octubre, y Kunitsu-Gami: Path of the Goddess se lanzará el 19 de julio.

KINGDOM COME DELIVERANCE 2 LLEGARÁ ESTE 2024

También se espera Kingdom Come Deliverance 2 para este año.

El evento concluyó con Phantom Blade Zero de S-Game, mostrando un emocionante nuevo trailer de combates veloces.

Otro juego destacado es Dark and Darker, una aventura en primera persona de fantasía y monstruos.

También se integra Unknown 9 Awakening, que explora una misteriosa dimensión, el shooter Killer Bean, y Wanderstop, el nuevo título de Annapurna.

