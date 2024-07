Ubisoft lanzará Just Dance VR: Welcome to Dancity en dispositivos Meta Quest (Quest 2, Quest 3 y Quest Pro) el 15 de octubre. El juego permite personalizar avatares y realizar chats de voz.

Basado en el clásico Just Dance, ofrece una experiencia en 3D con 25 canciones populares como ‘Don’t Stop Me Now’ de Queen y ‘Starships’ de Nicky Minaj.

Just Dance VR permite emparejamiento público o privado y ofrece un escenario interactivo donde hasta 6 jugadores pueden bailar, jugar al baloncesto y más.

ENVIAR STICKERS Y EMOTICONOS

Los jugadores pueden crear personajes con diferentes aspectos y enviar stickers, emoticonos y notas de voz en los chats.

El juego, disponible el 15 de octubre para dispositivos Quest, incluye recompensas como stickers, juguetes como una barra luminosa y atuendos para los personajes.

Fuente: EP.