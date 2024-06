Activision está preparando una franquicia original que será desarrollada por su nuevo estudio interno, Elsewhere Entertainment.

Este estudio, con sede en Varsovia, Polonia, está formado por expertos de renombradas compañías como CD Projekt Red, Naughty Dog, Bungie y Ubisoft.

Elsewhere Entertainment trabajará en colaboración con recursos de Estados Unidos para desarrollar títulos triple A.

ACTIVISION REDEFINIRÁ EL GÉNERO

Se enfocarán en una nueva franquicia narrativa que, según Activision, “redefinirá el género” y aspira a tener “un legado duradero que resuena mucho más allá de los juegos”.

Sin embargo, aún no se han revelado detalles sobre la misma.

El equipo de Elsewhere Entertainment cuenta con expertos de franquicias reconocidas como The Last of Us y Uncharted (Naughty Dog).

También tiene especialistas de The Witcher y Cyberpunk (CD Projekt Red), Destiny (Bungie), Tom Clancy’s The Division y Far Cry (Ubisoft).

Actualmente, Elsewhere Entertainment busca reclutar “los mejores talentos de toda la industria y de todo el mundo” para crear “una experiencia de juego de última generación”.

